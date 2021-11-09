Маршрутну мережу "Інтерсіті+" хочуть розширити: куди запустять швидкісні поїзди

В Україні до 2024 року мають намір істотно розширити маршрутну мережу поїздів "Інтерсіті+". Вона буде об'єднувати більш ніж 10 регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Україна 30", в планах до 2024 року електрифікувати не менше 500 км і розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+" до більш ніж 10 областей.
Зокрема, мова йде про Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон.
"Скоро з'єднаємо швидкісною залізницею Київ і Черкаси", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для "Укрзалізниці" закуплять 10 поїздів "Інтерсіті".