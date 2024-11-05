Маршрутки Киева добавили в популярный онлайн сервис: где найти схемы движения и цены

Как найти маршрутки в приложении "Киев Цифровой"

Украинцам рассказали, что "Киев Цифровой" добавил маршрутки в сервис "Движение транспорта".

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич объяснил, что власти стремятся сделать общественный транспорт Киева доступным и удобным для каждого.

"Добавив маршрутки в сервис "Движение транспорта", мы открываем еще больше возможностей для киевлян и гостей столицы, чтобы их ежедневные поездки были максимально комфортными", - добавил он.

Уточняется, что обновление позволяет пользователям "Киев Цифровой":

просматривать схемы движения маршруток

находить ближайшие остановки

узнавать стоимость проезда

получать информацию о пересадках

"Однако движение маршруток не отслеживается, поскольку оно может меняться в зависимости от обстоятельств", - отметили на официальном портале Киева.

Теперь маршрутки столицы - в "Киев Цифровой" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Какой столичный транспорт можно найти в приложении

Теперь в приложении "Киев Цифровой" доступен весь общественный транспорт столицы:

автобусы

троллейбусы

трамваи

метро

кольцевая электричка

маршрутки

В целом сервис "Движение транспорта" в приложении охватывает более 3 200 остановок, 330 маршрутов и 72 станции метро и кольцевой электрички.

С помощью сервиса в приложении "Киев Цифровой", пользователи могут: