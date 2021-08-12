RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У маршрутках біля Києва частково знизили підвищені раніше ціни на проїзд

Автор: Олександр Білоус

У приміських маршрутках біля Києва частково знизили тарифи на проїзд, які зросли протягом 2021 року. У результаті зростання цін не перевищує 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації (КОДА).

За даними управління пасажирських перевезень КОДА, скорочення вартості проїзду відбулося на наступних напрямках: Вишневе - Київ; Боярка - Київ; Васильків; Криве Озеро - Київ; Ірпінь - Київ; Чабани - Київ; Петрівське - Київ; Крюківщина - Київ АС Київ; Крюківщина - Київ АС Південна. Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

"Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", - сказав голова Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, 6 серпня у Київській обласній адміністрації пройшла нарада з перевізниками, які обслуговують більшість маршрутів у регіоні. Прийнято рішення обмежити підвищення тарифів на проїзд на рівні 15-18% або не більше 1-2 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ