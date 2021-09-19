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Марш рівності-2021 в Києві пройшов спокійно, - поліція

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві пройшов Марш рівності-2021. Заходи у центрі міста пройшли без порушень правопорядку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники ДСНС України , військовослужбовці Нацгвардії. Жодних правопорушень не зафіксовано, повідомили у поліції.

"Заходи пройшли без порушень, наразі всі заплановані акції завершилися. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві відбувся Марш рівності-2021.

Цьогорічний Київпрайд став першим з 2019 - минулоріч він не відбувся через пандемію коронавірусу.

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Марш рівності