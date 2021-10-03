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"Марш за Київ" у столиці: учасники акції висунули вимоги до центральної влади

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 14:32
"Марш за Київ" у столиці: учасники акції висунули вимоги до центральної влади Фото: у столиці проходить "Марш за Київ" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Учасники "Маршу за Київ" влаштували перформанс біля Офісу президента. На знак протесту через втручання в самоврядування Києва вони повідривали "довжелезні руки", які нібито тягнуться з Банкової.

Про це йдеться на сторінці організаторів маршу у Facebook.

Місто має розвиватися не в інтересах політичних діячів, а в інтересах громади, заявили учасники маршу.

”Ми вважаємо, що кияни самі можуть управляти цим містом, і нам ці руки, які тягнуться з цієї будівлі, не потрібні. Тому ми їх відриваємо", - пояснив зміст перформансу один з активістів.

Потім учасникам акції запропонували сфотографуватись з тим, що залишилось від "Довжелезних рук", та зрештою розібрати їх на сувеніри.

Крім того, учасники маршу вимагали від влади припинити політичне втручання у справи Києва.

"Ми знаємо, що місто Київ останнім часом стає розмінною монетою в політичній боротьбі великих гравців. І ми прийшли сюди, щоб сказати, що місто Київ має розвиватися відповідно до інтересів громади міста Києва, а не інтересів політичних діячів", - заявив один з учасників маршу Іван Вербицький.

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