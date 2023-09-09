В Марокко из-за землетрясения погибли более 1000 человек, сотни ранены

Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни более 1000 человек. Еще сотни человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горах Высокого Атласа в Марокко поздно вечером 8 сентября. По последним данным Министерства внутренних дел Марокко, погибли 820 человек. Еще 672 человека получили ранения.

При этом спасатели предполагают, что количество жертв будет больше, поскольку спасательная операция продолжается. По словам чиновников, большинство смертей было в труднодоступных горных районах.

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Al-Arabiya сообщает, что количество жертв в результате землетрясения возросло до 1037. Ранения получили 1204 человека, среди них 721 - в тяжелом состоянии.

Геологической службой США заявляет, что это было самое смертоносное землетрясение в Марокко с 1960 года. Тогда погибли более 12 тысяч человек.

Некоторые СМИ пишут, что это был самый мощный подземный толчок за последние 120 лет.

Пострадали ли украинцы?

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что пока информация о пострадавших украинцах в Марокко не поступала.

Однако ситуацию продолжают отслеживать. Чтобы получить помощь, украинцы должны обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Рабате: +212 6 61 18 63 90.

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