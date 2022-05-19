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Під маркою "москвич" на експропрійованому заводі Renault збиратимуть китайські автомобілі

Фото: китайські "москвичі" збиратимуть на відібраному у концерну Renault заводі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збірка автомобілів китайського автоконцерну JAC під брендом "москвич" може бути налагоджена в Москві. Випуск планується на заводі, експропрійованому у французького концерну Renault.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости".

За даними видання, почати виробництво на заводі в Москві планується не пізніше IV кварталу 2022 року з автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а потім перейти на електромобілі.

При цьому московська адміністрація опрацьовує співпрацю з іншим китайським автовиробником, але яким саме, невідомо.

Нагадаємо, на території Росії вирішили конфіскувати підприємства французької корпорації Renault, яка призупинила свою діяльність після вторгнення в Україну. На московському заводі замість автомобілів під брендами Renault і Nissan будуть випускати "москвичі".

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