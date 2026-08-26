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Маркетплейс Fozzy Group вслед за Rozetka увольняет часть персонала

13:00 26.08.2026 Ср
2 мин
Maudau проводит частичную оптимизацию штата из-за последствий атак на логистические объекты
aimg Анастасия Мацепа
Фото: маркетплейс Maudau объявил о частичной оптимизации штата (из открытых источников)

Маркетплейс Maudau, входящий в группу компаний Fozzy Group, объявил о частичной оптимизации штата. В компании объяснили решение последствиями атак на логистические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Maudau в LinkdIn.

Главное:

  • Maudau производит частичную оптимизацию штата.
  • В компании увязывают решения с последствиями атак на логистические объекты.
  • В маркетплейсе заявили, что процесс увольнения должен быть проведен честно, корректно и с уважением к работникам.
  • Компания продолжает работать и развиваться.

В Maudau подчеркнули, что сокращение будет касаться только части персонала, а сам процесс постараются провести максимально корректно.

''За каждой должностью стоит человек, его опыт и вклад в компанию. Именно поэтому для нас важно, чтобы этот процесс проходил максимально честно, корректно и с уважением к каждому, кого он касается'', – отметили в компании.

Там добавили, что такие решения сложны, однако сейчас они необходимы для адаптации бизнеса к новым условиям и сохранения его устойчивости.

''Такие решения никогда не бывают простыми. В то же время, сегодня они необходимы, чтобы адаптироваться к новым условиям, сохранить устойчивость бизнеса и продолжить нашу работу'', – сообщили в Maudau.

В компании заверили, что маркетплейс продолжит работу и развиваться.

ООО "Маудау" – киевская компания, работающая в сфере интернет-торговли и входящая в орбиту Fozzy Group. По данным Opendatabot , компания основана в конце 2020 года, ее директор – Артем Домбровский, а конечный бенефициарный владелец – Владимир Костельман. Единственным учредителем с долей 100% является ПАО "ЗНИКИФ "Холдинг Инвест", уставный капитал компании составляет 1,309 млрд грн.

За первые два квартала 2026 года доход "Маудау" составил 1,564 млрд грн, чистый убыток – 534,5 млн грн, активы – 1,333 млрд грн, обязательства – 2,086 млрд грн, а количество работников – 622 человека.

Ранее о сокращении части персоналасообщила Rozetka. В компании также увязывали оптимизацию работы с последствиями российских атак на логистическую инфраструктуру.

Оптимизация работы Maudau является частью адаптации всей Fozzy Group к последствиям масштабных атак на ее объекты. В начале августа в результате российских обстрелов были повреждены четыре распределительных центра холдинга, что усложнило поставки и логистику как для онлайн-платформы, так и для супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Thrash!.

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