Маркарова розповіла про стабільне зростання української економіки

За теперішніх темпів зростання Україна наздожене Польщу через 50 років, однак може це зробити й швидше

Украинская экономика после падения 2014 года стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Маркарова отметила, что в 2014 году экономика Украины была "больна", затем подверглась давлению российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

"Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычный", - считает глава Минфина.

Она отметила, что сейчас экономика Украины стабильно растет.

"Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодняшний день - самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о макроэкономической ситуации, то она достаточно стабильна сегодня", - рассказала Маркарова.

Она считает, что если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет, однако Украина могла бы это сделать и быстрее.

"Если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, какая она сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - отметила министр.

Напомним, в декабре президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти назвал 2018 год одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР и выразил убеждение, что Украина должна войти в основную пятерку стран-партнеров банка.