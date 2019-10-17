Маркарова розповіла деталі переговорів з МВФ

Міністр фінансів України Оксана Маркарова розповіла про подробиці переговорів України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими партнерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маркарової для Сhastime.

За її словами, переговори з партнерами з МВФ проходять "досить добре".

“Вчора ми закінчили перший день, сьогодні в процесі другий день нашої роботи. Крім дуже активних переговорів з Міжнародним валютним Фондом, ви знаєте, ми зараз обговорюємо нову програму, і досить добре просуваємося в цих переговорах, ми також провели зустрічі з представниками американського і французького казначейства. Дуже важлива їхня підтримка в плані інвестиційних проектів, їх бізнесу, який готовий йти в Україну", - сказала Маркарова.

Міністр фінансів також заявила, що переговорний процес базується на збереженні макроекономічної стабільності та прискорення економічного зростання в Україні. Говорячи про економічне зростання, Маркарова заявила:

"Прискорення економічного зростання можливо через приватизацію, концесію, розвиток ринку землі. Це кроки, за якими вже почало рухатися новий уряд", - додала вона.

Нагадаємо, 16 жовтня українська делегація вирушила на переговори з МВФ. Зазначалося, що переговори також будуть проводитися з колегами з європейських мінфінів, американського Казначейства та інвесторами.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував новий макроекономічний прогноз.