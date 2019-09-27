Маркарова очікує на позитивне рішення МВФ щодо нової програми

Переговорний процес між Міжнародним валютним фондом і Україною щодо нової трирічної програми розширеного фінансування іде конструктивно. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначила міністра, за два тижні перебування місії МВФ в Києві "вдалося просунутися далі, ніж можна було очікувати", зважаючи на те, що новий уряд тільки місяць виконує свої повноваження.

За її словами, переговори для досягнення так званого staff level agreement - домовленості на експертному рівні з МВФ для започаткування нової програми співпраці для України продовжуватимуться протягом наступних декількох тижнів.

Маркарова наголосила, що підтримання макроекономічної стабільності з одночасним створенням умов для пришвидшення економічного зростання - одна із ключових задач, на якій зосереджується Мінфін.

"У плані дій уряду, який буде презентовано найближчим часом, зазначені конкретні шляхи втілення цих пріоритетів. Упевнена, наявність такого плану, а також вчасне схвалення збалансованого бюджету дасть українському бізнесу та нашим міжнародним партнерам можливість пересвідчитися в у твердості наших намірів і дозволить швидше досягти домовленості", - сказала Маркарова.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду знаходилася в Києві 12-26 вересня. Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями.

За підсумками візиту МВФ також дав рекомендації Україні щодо проведення реформ. Як зазначається в заяві, реформи передбачають встановлення міцного верховенства права, в тому числі за допомогою судової реформи, та рішучу боротьбу з корупцією.