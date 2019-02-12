Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Другий транш від Євросоюзу може надійти в кінці березня - початку квітня

Європейський союз може перерахувати України другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро наприкінці березня - початку квітня. Про це на інвестиційній конференції Dragon Capital заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

Вона зазначила, що Міністерство фінансів працює над виконанням умов для отримання другого траншу.

"В кінці березня - початку квітня реально отримати ці кошти", - підкреслила Маркарова.

Відзначимо, Євросоюз перерахував Україні перший транш в грудні.

Нагадаємо, раніше глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що для зміцнення української економіки, яка знаходиться на півдорозі реформ, необхідно докласти значних зусиль.

МВФ схвалив нову програму для України у грудні 2018 року. Вона розрахована на 14 місяців, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зараховано в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року при позитивних підсумках перегляду прогресу у виконанні умов меморандуму. Нова програма МВФ у розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ.