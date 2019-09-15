Маркарова назвала розмір витрат на оборону в бюджеті-2020

Кабінет міністрів в Державний бюджет на 2020 рік планує закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони. Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає коррекспондент РБК-Україна.

За її словами, є окрема нова стаття - кошти, які мають бути перерозподілені Радою національної безпеки та оборони України.

"245,8 мільярдів в 2020 році ми плануємо на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони. Не вся ця цифра розподілена по конкретним розпорядникам. Є окрема нова стаття - це ті кошти, які мають бути перерозподілені РНБО. Так як це розподіл не було здійснено до подачі нами бюджету, ми ці кошти заклали, а до другого читання, ми отримаємо рішення РНБО, і додатково розподілимо їх на всіх розпорядників", - заявила Маркарова.

Крім того, за її словами, підтримка Національного суспільного телебачення закладена в повному обсязі.

"Прошу звернути увагу, що підтримка Національного суспільного телебачення закладена в повному обсязі - 2 мільярди гривень в 2020 році ми передбачаємо для Національного суспільного ТВ. А 1,3 мільярди - на підтримку кінематографії", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів сьогодні подасть у Раду проект державного бюджету на 2020 рік.