Маркарова: доходи загального фонду держбюджету в лютому виконали на 93,7%

Доходи загального фонду Державного бюджету в лютому 2020 року виконано на 93,7% від розпису. Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Так, Маркарова прокоментувала звіт Мінфіну: "Виконання державного бюджету: лютий 2020 року".

За її словами, незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики: доходи загального фонду держбюджету виконано на 93,7% від розпису.

"Сукупні доходи (ЗФ+СФ) на 95,3% від розпису; нова податкова служба перевиконала план на 7,1%, надходження становили 37,1 млрд грн тобто на 2,5 млрд грн більше за розпис", - написала вона.

Вона додала, що доходи, які адмініструє нова Митна служба, становили 22,6 млрд грн або 78,3% від розпису через міцніший курс та скорочення обсягів імпорту. Але відставання скоротилось.

За словами Маркарової, всі значущі видатки проведено.

"Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю. І головне: на повній швидкості рухаємося по запровадженню середньострокового бюджетування та Бюджетній декларації на 2021-2023 роки", - додала міністр.

Раніше повідомлялося, що доходи державного бюджету України за січень 2020 року склали 50 725,7 млн грн, що на 21,5% або на 13 859,5 млн грн менше плану (64 585,2 млн грн).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2019 року склали 998,2 млрд грн, що на 3,4% або на 35,3 млрд грн менше плану (1 033 млрд грн).