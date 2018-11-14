Марія Музичук вийшла в півфінал ЧС з шахів

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Екс-чемпіонка світу з шахів Марія Музичук вийшла в півфінал нинішньої світової першості, яка проходить в Ханти-Мансійську (Росія).

У складному поєдинку Музичук на тайбрейку обіграла представницю Казахстану Жансаю Абдумалік - 4,5: 3,5.

Сестра Марії, Ганна не змогла вийти в півфінал, програвши росіянці Олександрі Костенюк. У першій партії суперниця Музичук грамотно змогла реалізувати свою перевагу. У другій партії не зуміла перемогти Костенюк і покинула турнір - 2,5: 1,5.

У наступному поєдинку Марія зіграє проти екс-українки Катерини Лагно, яка зараз виступає під російським прапором.