Для Маріуполя придбають сучасні автобуси за кредитні кошти IFC

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кредит на 12,5 млн євро надає IFC з групи Світового банку

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає фінансування у розмірі 12,5 млн євро на закупівлю 64 сучасних автобусів для міста Маріуполя Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, кошти також призначено на реконструкцію міського автобусного депо, оновлення ремонтного обладнання та розвиток управління транспортною інфраструктурою міста.

"Оновлений автобусний парк Маріуполя збільшить пропускну здатність системи громадського транспорту, знизить викиди вуглеводню в атмосферу та дозволить надавати мешканцям якісніші транспортні послуги", - зазначили в прес-службі.

Заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Гелетій зазначив, що інвестиції МФК в інфраструктуру Маріуполя, міста, розташованого в 30 км від лінії фронту, є найкращим доказом довіри партнерів до України.

"Ми сподіваємося, що фінансування муніципалітетів стане одним з важливих напрямків діяльності МФК в майбутньому. І ми були б дуже вдячні, якби МФК могла стати першою МФО, яка надаватиме таке фінансування у гривні, і ми як Мінфін готові підтримати цю ідею", - додав чиновник.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Франції надає кредит в обсязі 64 млн євро на проект з оновлення водопостачання міста Маріуполя Донецької області.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Міністерство фінансів та державний АБ "Укргазбанк" розпочали оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал банку.