В Мариуполе сдетонировал снаряд в местной школе: ранения получили дети

В оккупированном русскими войсками Мариуполе произошла детонация снаряда в школе. Ранения получили дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Пожар в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние не известно", - заявили в городском совете.

В горсовете добавили, что Россия, таким образом, продолжает убивать украинских детей. Оккупантам безразлично безопасность мариупольцев, поскольку не считают их людьми.