В Мариуполе зафиксировали увеличение численности российских военных

Партизаны зафиксировали увеличение числа российских военных в оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
"Наши агенты ведут наблюдение за военной техникой в городе. Сообщают, что в последние дни прибыло множество автобусов с военными номерами и людьми в форме", пишут партизаны.
По предварительным данным новая партия военных должна пополнить существующие оккупационные подразделения на линии фронта. Из-за значительных потерь в боях российские подразделения нуждаются в постоянном замещении человеческого ресурса.
Кроме этого партизаны выяснили, что 13 апреля от отравления погибли 3 оккупанта. Они размещались на территории одного из бывших промышленных объектов. Причины отравления оккупантов еще устанавливаются.
Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о призыве.
Согласно документу, разместившему местные ресурсы, до 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии. Под призыв подпадают мужчины 1994-2006 годов рождения.
При этом местные администрации должны помочь военным комиссариатам и "взять под личный контроль выполнение задачи по призыву граждан".
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