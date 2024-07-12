В Мариуполе взрывы: сообщают о возможном "прилете" в районе аэропорта

"В Мариуполе громко! Местные паблики сообщают о работе ПВО. По словам мариупольцев, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возможный "прилет" произошел в районе аэропорта.

"Сообщается, что там недавно был вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Оккупационные источники сообщают о якобы "перехвате 5 ракет HIMARS". Но судя по дыму, реальность совсем другая", - добавили в горсовете.