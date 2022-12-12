В Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки

"Фиксируем очередное движение военной техники. 17 грузовиков из БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки. Снова ожило Запорожское направление в перемещении техники", - написал Андрющенко.

По его словам, установлено использование новых, совершенных отметок. Что они означают неизвестно.

"Теперь - "V" в квадрате на движущейся на Розовку технике. Простая "V" хранится на технике, движущейся по Донецкому направлению", - добавил советник мэра.