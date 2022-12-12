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В Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки

Фото: в Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После оккупации Мариуполь стал военно-логистическим хабом россиян. Там постоянно фиксируют передвижение военной техники. Но на этот раз на технике заметили новые символы - "V" в квадрате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем очередное движение военной техники. 17 грузовиков из БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки. Снова ожило Запорожское направление в перемещении техники", - написал Андрющенко.

По его словам, установлено использование новых, совершенных отметок. Что они означают неизвестно.

"Теперь - "V" в квадрате на движущейся на Розовку технике. Простая "V" хранится на технике, движущейся по Донецкому направлению", - добавил советник мэра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Мариуполе и вокруг него растет военная активность. Над городом вчера целый день наблюдали значительное количество боевых вертолетов, летящих из Запорожского направления в сторону Азовстали.

Также ранее мы писали, что в Мариуполе из-за гололедицы почти полностью парализовано движение оккупационного военного транспорта.

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