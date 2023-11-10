В Мариуполе произошел взрыв: взорвали автомобиль "полицейского" оккупантов

"В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса", - рассказал он.

Андрющенко отметил, что еще утром "Мариупольское Сопротивление" сообщило, что "уже передало подарок" так называемым "полицейским" на празднование Дня полиции в РФ.

"Последний ли сюрприз на сегодня - увидим. Наконец-то хорошие новости из города", - констатировал советник мэра.

Ликвидация личного состава РФ

Отметим, что в последнее время происходит активная ликвидация российских предателей не только на оккупированных территориях Украины, но и на территории России. Так, 8 ноября в Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию пыточных для украинцев - как военных, так и гражданских.

Кроме того, 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области произошли взрывы, причиной которой стал удар по месту расположения российских оккупантов. 10 ноября выяснилось, что в результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета РФ, было полностью уничтожено. Также в Брянской области 9 ноября неизвестные подорвали авто пограничной службы РФ, погиб подполковник ФСБ.