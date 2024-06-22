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В Мариуполе произошли взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО: есть "прилеты"

Фото: в Мариуполе сообщают о взрывах 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе прогремели взрывы 22 июня. Оккупанты заявили о работе ПВО, есть информация о "прилете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"В Мариуполе громко!" - говорится в сообщении.

Оккупанты сообщают о баллистике в направлении города и работе ПВО.

"В местных чатах сообщают, что слышны взрывы в Приморском районе города. Захватчики пишут о сбитии ракет возле города, а также в районе поселка Никольское", - добавили в горсовете.

 

Также отмечается, что возможен "прилет" или падение обломков на 23-м микрорайоне.

"Жители пишут, что слышали взрыв и виден черный дым", - добавляют чиновники.

Что известно о "прилетах"

По предварительной информации, в результате обстрелов, в оккупированном Мариуполе было попадание в базирование оккупантов. Повреждены до 5 единиц техники. Также были повреждены ПВО захватчиков.

 

Кроме того, есть информация, что удар пришелся на полигон возле поселка Старый Крым и базирование захватчиков возле военкомата в Никольском.

Использование Азовского моря РФ

Российские войска оккупировали Мариуполь, город расположенный на берегу Азовского моря, в феврале 2022 года. На данный момент город превратился в хаб для восполнения нужд оккупантов на фронте.

Отметим, что во время атаки РФ запустила четыре ракеты по Украине с Азовского моря. Запуск "Калибров" с этого направления украинские военные назвали поворотным моментом. До этого оккупанты запускали их с акватории Черного моря.

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