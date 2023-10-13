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В Мариуполе сожгли склад инжинерных войск оккупантов (фото)

Иллюстративное фото: в Мариуполе сожгли склад российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области подпольщики из Сил сопротивления обезвредили склад инженерных войск российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Объект противника был расположен в микрорайоне "Восточный". Теперь склад сгорел.

О пожаре на складе инженерных войск российских оккупантов рассказали представители Мариупольского Сопротивления.

"Теперь строить укрепление будет сложнее", - отметили подпольщики.

Также были опубликованы кадры с места огненного происшествия на складах интервентов в Мариуполе.

 

Фото: место происшествия

Сопротивление оккупации в Мариуполе

Мариуполь был захвачен российскими оккупантами после тяжелой многомесячной осады и массированных вражеских обстрелов. Несмотря на то, что интервенты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "бавовна", в Мариуполе развито партизанское движение.

Так, например, в середине августа партизаны подожгли базу российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. То же самое произошло и в конце лета - тогда захватчики потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.

Также сообщалось, что в сентябре в Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторы, которые обеспечивали электричеством базу россиян.

Добавим, что по данным партизанского движения "Атэш", сейчас российские захватчики приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя.

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