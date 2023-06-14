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В Мариуполе россияне начали проверять детей на причастность к партизанскому движению

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Среда 14 июня 2023 17:31
В Мариуполе россияне начали проверять детей на причастность к партизанскому движению Фото: в Мариуполе россияне начали проверять детей на причастность к партизанскому движению (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты настолько опасаются украинских военных, что начали проверять детей Мариуполя на причастность к партизанскому движению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, ситуация в городе становится с каждым днем все напряженнее. Россияне боятся контрнаступления ВСУ и потому усиливают контроль за гражданским населением.

В этот раз россияне начали проверять местных детей на причастность к партизанскому движению.

"Каждый раз, когда кажется, что посреди дна дыра, снизу слышится стук. Снова и снова. Что дальше? Полиграф младенца? Фильтрация эмбриона? Сразу ли газовая камера?" – написал Андрющенко.

В Мариуполе россияне начали проверять детей на причастность к партизанскому движению

Фото: оккупированный Мариуполь (t.me/andriyshTime)

Оккупация Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения Мариуполь стал одной из главных целей россиян в Донбассе. Город активно обстреливался оккупантами, а в конце 2022 им удалось полностью захватить его. Тогда базировавшиеся на "Азовстале" украинские защитники сдались в плен.

Россия использует Мариуполь как одну из основных точек базирования оккупантов. Там строят в Мариуполе оборонительные сооружения, опасаясь наступления ВСУ. В частности, граждане Беларуси помогают армии РФ и строят фортификационные сооружения в Мариуполе. В то же время в районе завода часто беспокойно и раздаются взрывы. Буквально 5 июня произошел громкий взрыв в районе завода "Азовсталь". В тот день работала ПВО, причем ее установили в жилом массиве города.

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