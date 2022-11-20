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В Мариуполе россияне готовят "зачистки" среди недовольных горожан, - горсовет

Фото: В Мариуполе россияне готовят "зачистки" среди недовольных горожан (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Мариуполе растет недовольство "властями". Россия готовит "зачистку" среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, все началось с коллективной жалобы одной из жительниц города, после чего ее обращение набрало большой резонанс. Оказалось, что гауляйтеры Донецкой области прописали официальные решения о предоставлении нового жилья гражданским в качестве компенсации так, что получить его мариупольцам невозможно. В результате этого горожане задали верный вопрос: "Для кого строятся новые дома?".

Главарь террористов Денис Пушилин провел совещание с "силовым блоком", во время которого приказал подавить недовольство среди гражданских.

"Поэтому уже сейчас "МГБ" занимается поиском авторов и подписантов, чтобы через подвал и пытки объяснить, что нельзя задавать такие вопросы и жаловаться. Только говорить "спасибо" и кланяться к земле", - пишет Андрющенко.

Советник мэра добавил, что сегодня в Мариуполе насчитывается около 30 тысяч граждан России, а уже весной ожидается увеличение мужского населения и переезд их семей в город.

"То есть уже к концу 2023 года общее количество заселенных россиян может составить около 100 тысяч извергов. Без военных. Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома и почему мариупольцы, выселенные из снесенных домов остаются без надежды на жилье", - добавляет Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе отсутствует отопление в школах, детсадах и медучреждениях.

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