В Мариуполе раздались взрывы

"Прилет. Северо-восток Мариупольского района. Без детонации. Готовьте пакеты, россияне", - написал Андрющенко.

По состоянию на 15:45 россияне не сообщали, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва. Однако стоит заметить, что оккупанты известны своим сокрытием о потерях.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину. До этого партизаны уже рассказывали, что внимательно отслеживают перемещение оккупантов в Мариуполе.

До этого сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики опрокидывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Недавно РБК-Украина писала, что в районе Мариуполя наблюдается определенное оживление направления на Розовку и Роды которое имеет свои особенности. В частности, здесь россияне продолжают взимать живую силу.

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