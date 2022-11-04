В Мариуполе заметили вражескую технику, которая ехала в сторону Мангуша

"Мариуполь. 8:45 по киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение", - написал Андрющенко.

Он также сообщил, что в села Камышеватое и Демьяновка Мариупольского района прибыло большое количество военных, их расселяют по школам, садам и частным домам при содействии коллаборантов.

"Из разговоров - это мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта", - отметил советник городского головы.

По его словам, Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника.