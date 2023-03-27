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В Мариуполе взорвали автомобиль начальника городского управления полиции, - РосСМИ

Фото: в Мариуполе взорвали автомобиль начальника городского управления полиции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все хорошо", - заявили в так называемых "силовых структурах "ДНР".

Как отмечают в РосСМИ, автомобиль взорвался в нескольких метрах от коллаборанта, в результате чего он якобы получил легкую контузию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что взрыв в Мариуполе раздался около 8 утра в районе рынка Бахчиванджи.

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