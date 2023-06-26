Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

В соцсетях можно увидеть фото, которые рядом с руслом реки начали выбрасывать каркасы ржавых автомобилей. Кроме того, на берегу появились стихийные груды мусора.

"Река и почва загрязняются. В результате – может начаться мор рыбы. В частности, уже есть неоднократные случаи уноса на побережье Азовского тел мертвых дельфинов и рыбы", - говорится в сообщении.

Фото: в Мариуполе оккупанты превратили местную реку в свалку (t.me/mariupolrada)

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь являлся одной из главных целей РФ с начала вторжения. Украинские защитники героически защищали его, но в мае 2022 года город был полностью оккупирован.

Мариуполь выполняет функцию точки базирования захватчиков, там строят оборонительные сооружения, располагают склады и т.д. Например, сейчас стало известно, что россияне ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, поэтому решили расчистить колею в порт.

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