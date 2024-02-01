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В Мариуполе оккупанты обустраивают новую военную базу (видео)

Донбасс, Четверг 01 февраля 2024 09:20
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В Мариуполе оккупанты обустраивают новую военную базу (видео) Фото: в Мариуполе оккупанты обустраивают новую военную базу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обустраивают новую военную базу в Приморском районе захваченного Мариуполя. Также военных РФ расселяют в общежития вместе с гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя. К двум уже существующим военным базам (одна из которых ОМОНа) добавляют обустройство новой базы (укрепления?) в районе бывшего Приморского райотдела полиции", - рассказал он.

Кроме того, военных размещают в общежитиях рядом или фиксированно с гражданскими.

"Все это укрепляет уверенность расчистки территории заводов "Азовмаш" и им. Ильича для новых подразделений РФ", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ.

При этом с первых дней вторжения, российские войска делают все, для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности приморский порт. К примеру, в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков.

Кроме того, ранее сообщалось об обустройстве военных баз РФ в Мариуполе, которые расположены вне промышленной зоны города. Здесь оккупанты накапливают БК и держат около 100-150 личного состава.

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