В Мариуполе оккупанты готовятся возводить укрепления возле "Азовстали"

"Центральные проходные "Азовстали" из Пост-моста. Оккупанты начали расчистку с последующим строительством укреплений. Именно через эти проходные наиболее удобная дорога к вертолетной площадке", - написал Андрющенко.

По его словам, из-за подготовки к возведению укреплений движение транспорта через Пост-мост и Левобережную набережную перекрыт уже три дня.