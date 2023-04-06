В Мариуполе оккупанты готовятся возводить укрепления возле "Азовстали"

Россияне проводят расчистку территории вокруг "Азовстали" во временно оккупированном Мариуполе. Там они хотят возвести укрепления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Центральные проходные "Азовстали" из Пост-моста. Оккупанты начали расчистку с последующим строительством укреплений. Именно через эти проходные наиболее удобная дорога к вертолетной площадке", - написал Андрющенко.
По его словам, из-за подготовки к возведению укреплений движение транспорта через Пост-мост и Левобережную набережную перекрыт уже три дня.
Напомним, еще в конце января стало известно, что российские оккупанты обустроили на "Азовстали" вертолетную базу.
Также мы писали, что, по словам Андрющенко, россияне готовят Мариуполь к уличным боям.
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