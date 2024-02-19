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В Мариуполе раздаются взрывы: сообщают о падении самолета

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы. При этом сообщается о падении самолета.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое", - сообщил он. 

По словам Андрющенко, Мариуполь продолжает слышать взрывы. 

До этого российские захватчики сообщали о работе ПВО. Кроме того, они заявили, что якобы "над морем в районе Мариполя сбили воздушную цель".

Взрывы в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

При этом в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Так, 13 февраля был фиксированный "прилет" по расположению оккупантов в Мариуполе, причем детонацию, вызванную "хлопком", слышали даже в Мангуше, в 20 км от города.

Позже стало известно, что был поврежден российский зенитный ракетный комплекс "Бук". "Прилет" пришелся между селом Украинка и поселком Малиновка в Мариупольском районе. После атаки детонация продолжалась около получаса. Также россияне подняли в воздух самолеты.

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МариупольВойна России против Украины