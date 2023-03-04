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В Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска (фото)

Фото: в Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Мариуполе заметили большое движение техники российских войск. Она следует в сторону Мангуша и Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем большое движение техники через Мариуполь в направлении Мангуш/Бердянск. 28 единиц войск транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них живая сила, грузовик с большим пулеметом позади", - написал Андрющенко.

По его словам, отметки на некоторой технике отсутствуют, а на некоторой все же фиксируются знаки "V" или "V" в квадрате, "О" и треугольники с кругом.

Фото: в Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска (t.me/andriyshTime)

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты изменили тактику перемещения военных колонн во временно оккупированном Мариуполе.

Также сообщалось, что войска РФ перебрасывают технику вокруг Мариуполя из-за участившихся в городе случаев "бавовны".

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МариупольБердянскЗапорожская областьВойска РФ