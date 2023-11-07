В Мариуполе фиксируют активное перемещение техники оккупантов в направлении Токмака

"Колонны техники, вертолеты в районе Бердянска, десятки грузовиков из БК через Мариуполь. Наши люди проехали с инспекцией в обе стороны. Установлено более 20 грузовиков из БК, следующих из Мариуполя в Приазовский (Запорожская область) по трассе, далее" линии фронта", - написал Андрющенко.

В Приазовске, по его словам, зафиксировано движение тягачей (тралов) для тяжелой техники, двигающихся в сторону Мариуполя.

"Скорее, это те, о которых сообщали на прошлой неделе. То есть имеем подтверждение гипотезы подкрепления в направлении Токмака, но через Бердянский район и Приморское. В общем можете сами сделать вывод. Комплексный проезд однажды...", - добавил советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь оккупировали российские войска в первые дни масштабного вторжения РФ в Украину. И, несмотря на то, что взрывы для "тылового" города российских захватчиков уже давно стали привычными, в последнее время в городе наблюдается странная активность врага.

Так, российские захватчики, вероятно, испытывают недостаток живой силы на линии фронта, поэтому стягивают с Мариуполя грузовики с военными. При этом замечена необычная тенденция.