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У Маріуполі заявили, що треба готуватися до можливого вторгнення російських військ

Новость на русском → Маріуполь, П'ятниця 07 травня 2021 18:32
У Маріуполі заявили, що треба готуватися до можливого вторгнення російських військ Фото: у Маріуполі обговорили реформування системи територіальної оборони (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У Маріуполі обговорили реформування системи територіальної оборони. Захід провели у зв’язку із загрозою повномасштабного наступу російських військ.

Про це повідомили в прес-службі "Національного корпусу", які виступили організаторами заходу.

Серед основних питань обговорили законопроект про територіальну оборону авторства колишнього заступника РНБО, генерала Сергія Кривоноса.

Як повідомив заступник керівника штабу Нацкорпусу Владислав Соболевський, головні завдання реформованої тероборони - мобілізація добровольців та координація активістів.

"Територіальна оборона сьогодні не працює, маємо це визнати. І законопроект Сергія Кривоноса покликаний, по-перше, створити структуру в яку буде просто вступити, по-друге, структуру, яка буде керованою у воєнний час, нормально керованою начальником Генерального штабу, і по-третє, масовою, для мене це найважливіше", - зазначив Соболевський.

Водночас за словами командиру полку "Азов" Дениса Прокопенка, під час оборони Маріуполя у 2014 році були задіяні місцеві жителі та інженерна техніка для облаштування бліндажів, окопів, але це все мало ситуативний характер.

"До оборони потрібно бути готовим постійно, її потрібно постійно нарощувати", - заявив військовий.

На конференції були присутні також представники місцевої влади. Зокрема, заступник міського голови Маріуполя Андрій Мєшков, який визнав - система тероборони недосконала, і існуючих ініціатив в місті недостатньо.

Нагадаємо, раніше представники Нацкорпусу анонсували створення штабів оборони у всіх регіонах України у зв’язку із загрозою повномасштабного вторгнення РФ.

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