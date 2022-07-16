У Маріуполі помітили колону військової техніки РФ: куди прямує

У Маріуполі помітили колону військової техніки Росії. Близько ста одиниць машин прямують у бік Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко .

"Продовжуємо фіксацію руху військової техніки повз Маріуполь. Вчора через місто велика колона техніки (до 100 одиниць) поїхала в бік Запорізької області. У колоні на тягачах помічені БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів", - розповів він.

Крім того, за його словами, біля Запорізької області в селах Нікольського та Мангушського районів оселилася велика кількість російських солдатів.

"Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом. З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу в усіх напрямках, сподіваємося на якнайшвидше перетворення окупантів на добриво", - йдеться в повідомленні.