У Маріуполі помітили колону військової техніки РФ: куди прямує
У Маріуполі помітили колону військової техніки Росії. Близько ста одиниць машин прямують у бік Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.
"Продовжуємо фіксацію руху військової техніки повз Маріуполь. Вчора через місто велика колона техніки (до 100 одиниць) поїхала в бік Запорізької області. У колоні на тягачах помічені БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів", - розповів він.
Крім того, за його словами, біля Запорізької області в селах Нікольського та Мангушського районів оселилася велика кількість російських солдатів.
"Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом. З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу в усіх напрямках, сподіваємося на якнайшвидше перетворення окупантів на добриво", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".
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