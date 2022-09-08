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У Маріуполі знову помітили рух колони вантажівок із новим символом

Фото: у Маріуполі помітили колону техніки РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В тимчасово захопленому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"17 тентованих вантажівок з позначкою “Дари смерті” в бік Бердянська. За виглядом - перевезення БК", - розповів він.

За словами Андрющенка, окупанти посилили заходи безпеки по маршруту руху, що спостерігалось вперше.

Як повідомлялося, у Маріуполі мешканців закликали без зайвих потреб не пересуватися містом. Це пов'язують із стрімким зростанням військових патрулів окупантів.

Нагадаємо, буквально 2 вересня російські війська перекидали техніку через окупований Маріуполь на Запорізький напрямок.

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Маріуполь