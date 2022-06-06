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В Маріуполі заговорили про холеру, а місто закрили на карантин

Автор: Євгеній Прокопенко

Російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. Говорять, що у місті поширюється холера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі національного телемарафону.

"Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок епідемії, і слово "холера" звучить всередині міста, всередині окупаційної влади і їх кураторів", - сказав він.

За його словами, Росія обрала найцинічніший варіант боротьби з епідемією, заблокувавши людей у Маріуполі. Окупанти вирішили залишити все, як є і "хто виживе, той виживе".

Андрющенко додав, що гуманітарна ситуація стає дедалі гіршою: питну воду жителі Маріуполя отримують раз на два дні, є проблема з їжею. Окупанти повідомили, що безкоштовну їжу з 1 липня отримуватимуть лише пенсіонери та люди з інвалідністю.

Нагадаємо, у Маріуполі окупаційна самопроголошена влада ухвалила рішення зупинити переміщення між районами міста та заборонила виїзд з нього. Окупанти продовжують фільтраційні заходи та шукають проукраїнських громадян.

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Маріуполь