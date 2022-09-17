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В Маріуполі вперше помітили колонну з танків, що попрямувала в бік Донецька (відео)

Фото: у Маріуполі вперше помітили колону із танків на Донецьк (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В захопленому Маріуполі вперше помітили колонну російських танків, яку окупанти відправили в бік Донецька. На техніці є позначка "Дари смерті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Нова військова активність. Вперше сьогодні колона з 15 танків з позначкою "Дари смерті" поїхала в бік Донецька", - розповів він.

За словами Андрющенка, знову помічена важка техніка, яку окупанти почали розставляти містом. Лівобережжя та неподалік Азовсталі. Поки - просто зберігання.

Окрім того, радник мера поділився і гарною новиною.

"І про хороше. Вперше з початку війни під с. Урзуф близько 19-00 звук "прильоту". Подробиці з’ясовуємо, але це точно гарна новина", - додав він.

Як повідомлялося, у Маріуполі помітили ворожу техніку з новими відмітками - вся техніка має нові знаки, схожі на перевернені "Дари смерті" з Гаррі Поттера.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок перекидання російської техніки з Маріуполя. Зовсім нещодавно було помічене переміщення ворожої колони в сторону окупованого Бердянська.

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Маріуполь