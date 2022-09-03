"Дари Смерті з Гаррі Поттера": на російській техніці з'явилися нові позначки

У Маріуполі помітили ворожу техніку з новими позначками. Російські війська продовжують позначати свої машини дивними символами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

Фото: нові позначки на російській військовій техніці (t.me/andriyshTime)

"Щодо руху техніки через Маріуполь. Наш опір Маріуполя влучно помітив, що вся техніка має нові позначки, схожі на перевернуті "Дари Смерті" в Гаррі Поттері", - розповів він.

Цю позначку "слідаки" бачили на російській техніці при перекиданні 3-го армійського корпусу Росії.

"Аналітики робили припущення, що він (3-й армійський корпус - ред.) буде направлений в Донецьку область для посилення наступу і виконання вказівки Путіна щодо виходу на кордон області до 15 Вересня. Так що зараз бачимо, що велика частина техніки з такими позначками не залишається в області", - додав радник мера.

Андрющенко підкреслив, що незвичайна активність переміщення російської техніки триває вже третій день поспіль.