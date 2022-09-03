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"Дари Смерті з Гаррі Поттера": на російській техніці з'явилися нові позначки

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Маріуполь, Субота 03 вересня 2022 13:22
"Дари Смерті з Гаррі Поттера": на російській техніці з'явилися нові позначки Фото: на російській техніці з'явилися нові позначки (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

У Маріуполі помітили ворожу техніку з новими позначками. Російські війська продовжують позначати свої машини дивними символами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

Фото: нові позначки на російській військовій техніці (t.me/andriyshTime)

"Щодо руху техніки через Маріуполь. Наш опір Маріуполя влучно помітив, що вся техніка має нові позначки, схожі на перевернуті "Дари Смерті" в Гаррі Поттері", - розповів він.

Цю позначку "слідаки" бачили на російській техніці при перекиданні 3-го армійського корпусу Росії.

"Аналітики робили припущення, що він (3-й армійський корпус - ред.) буде направлений в Донецьку область для посилення наступу і виконання вказівки Путіна щодо виходу на кордон області до 15 Вересня. Так що зараз бачимо, що велика частина техніки з такими позначками не залишається в області", - додав радник мера.

Андрющенко підкреслив, що незвичайна активність переміщення російської техніки триває вже третій день поспіль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська перекидає техніку через окупований Маріуполь на запорізький напрямок.

Також до цього повідомлялося, що Росія перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Щоб перешкодити цьому, Збройні Сили України б'ють по Антонівському мосту.

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Російська Федерація Маріуполь Військова техніка
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