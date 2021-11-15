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У Маріуполі пенсіонери отримають допомогу за вакцинацію від коронавірусу

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Маріуполь, Понеділок 15 листопада 2021 22:55
У Маріуполі пенсіонери отримають допомогу за вакцинацію від коронавірусу Фото: у Маріуполі повністю щепленим від коронавірусу пенсіонерам вручать продуктові набори (facebook.com/mariupolrada.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міська рада Маріуполя прийняла рішення вручати продуктові набори повністю щепленим від коронавірусу пенсіонерам старше 70 років. У них будуть входити макарони, крупи, солодощі та чай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Маріупольської міської ради.

"Вакциновані пенсіонери отримають продуктові кошики. Їх отримають пенсіонери старше 70 років, які вже зробили повний курс вакцинації (дві дози) від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перші продуктові набори щеплені пенсіонери Маріуполя отримають в середині грудня. У кошик увійдуть макаронні вироби, крупи, солодощі та чай.

Як зазначив голова міської ради Вадим Бойченко, продуктові набори - це подяка літнім людям за їх відповідальну і свідому позицію. За його словами, саме вони знаходяться в групі ризику.

У міській раді зазначили, що на сьогодні в Маріуполі тільки 7% пенсіонерів повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні з 19 грудня кожен, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу зможе отримати тисячу гривень.

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