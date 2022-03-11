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У Маріуполі українські військові знищили батальйонну тактичну групу

Автор: Світлана Мащенко

Українські військові знищили майже повністю російську ворожу батальйонну тактичну групу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Операцію об'єднаних сил.

"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю. Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що Маріуполь 12 днів у блокаді. У місті немає води, тепла, газу, електропостачання та звязку.

За 12 діб обстрілів та блокади з боку російських окупаційних військ загинули понад 1,5 тисячі мирних мешканців.

Раніше ми писали, що з Маріуполя знову спробують евакуювати людей. Це відбудеться під наглядом журналістів та священників.

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Маріуполь