У Маріуполі протягом місяця на вулиці можуть вимагати документи: названа причина
У п'ятницю, 13 серпня, Служба безпеки України розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. У зв'язку з цим у жителів міста можуть запитувати документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"Тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки", - йдеться в повідомленні.
СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.
"Просимо громадян при необхідності пересування по місту мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення, довідку про навчання і т.д.)", - йдеться в повідомленні.
При цьому в СБУ попросили у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до незаконних збройних формувань повідомляти за наступними адресами і телефонами:
- друге управління (з дислокацією в м.. Маріуполь) Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, тел .: 0629-52-53-94;
- третє управління (з дислокацією в м.. Сєвєродонецьк )Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, тел.: 06452-6-81-10, 06452-4-42-81;
- телефон довіри СБУ: 0-800-501-482;
- Головне управління Національної поліції в Донецькій області, тел .: 102, 0629-51-98-01;
- Головне управління Національної поліції в Луганській області, тел .: 102, 06457-0-51-88.