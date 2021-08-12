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У Маріуполі протягом місяця на вулиці можуть вимагати документи: названа причина

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Маріуполь, Четвер 12 серпня 2021 19:31
У Маріуполі протягом місяця на вулиці можуть вимагати документи: названа причина Фото: СБУ в Маріуполі проведе антитерористичні навчання (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 13 серпня, Служба безпеки України розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. У зв'язку з цим у жителів міста можуть запитувати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.

"Просимо громадян при необхідності пересування по місту мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення, довідку про навчання і т.д.)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ попросили у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до незаконних збройних формувань повідомляти за наступними адресами і телефонами:

  • друге управління (з дислокацією в м.. Маріуполь) Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, тел .: 0629-52-53-94;
  • третє управління (з дислокацією в м.. Сєвєродонецьк )Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, тел.: 06452-6-81-10, 06452-4-42-81;
  • телефон довіри СБУ: 0-800-501-482;
  • Головне управління Національної поліції в Донецькій області, тел .: 102, 0629-51-98-01;
  • Головне управління Національної поліції в Луганській області, тел .: 102, 06457-0-51-88.
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Служба безпеки України Маріуполь
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