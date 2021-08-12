У Маріуполі протягом місяця на вулиці можуть вимагати документи: названа причина

У п'ятницю, 13 серпня, Служба безпеки України розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. У зв'язку з цим у жителів міста можуть запитувати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.

"Просимо громадян при необхідності пересування по місту мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення, довідку про навчання і т.д.)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ попросили у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до незаконних збройних формувань повідомляти за наступними адресами і телефонами: