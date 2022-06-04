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У Маріуполі росіяни вивозять трупи разом зі сміттям на полігон, - радник мера

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Маріуполь, Субота 04 червня 2022 11:11
У Маріуполі росіяни вивозять трупи разом зі сміттям на полігон, - радник мера Фото: у Маріуполі росіяни вивозять трупи разом зі сміттям на полігон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки без розбору завалів. Після чого разом зі сміттям вивозять трупи на полігон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів", - повідомив він.

За його словами, росіяни знищують докази, не витрачаючи час на пошук загиблих у розбитих будинках.

"Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на звалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишалися трупи, то вони разом зі сміттям вивантажені на сміттєвому полігоні", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі в розстріляному заради сюжету для росТВ будинку виявили тіла шістьох загиблих.

Зазначимо, що за три місяці війни у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей.

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