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В Маріуполі дозволили ліквідовувати диверсантів та мародерів

Автор: Сергій Пишкін

У Маріуполі дозволили відкривати вогонь по диверсантам й мародерам. Місцевих просять не порушувати комендантську годину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Ми не дозволимо дестабілізувати ситуацію та грабувати маріупольців. Тому військові, територіальна оборона та правоохоронці будуть діяти максимально жорстко, як того вимагає військовий час. Мародерів та диверсантів будуть ліквідовувати на місці", - пише пресслужба.

Міська рада закликає місцевих не порушувати комендантську годину й у разі пересування містом - завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що у Києві йде активна операція з виявлення та ліквідації диверсантів.

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Маріуполь