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У Маріуполі поранені залишаються без ліків. Госпіталь на межі виживання

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Україна, Середа 27 квітня 2022 17:50
У Маріуполі поранені залишаються без ліків. Госпіталь на межі виживання Фото: у Маріуполі поранені залишаються без ліків (Tsaplienko)
Автор: Євгеній Прокопенко

РФ порушує права поранених українських військових та мирних жителів - Маріупольський польовий госпіталь на межі виживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховоної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

Через тривалу облогу та постійні обстріли російської авіації й артилерії неможливо поповнити запаси ліків - знеболювальних, антибіотиків, препаратів для наркозу.

"Оперувати людей з відірваними кінцівками, з осколковими та кульовими пораненнями доводиться під світлом налобного ліхтаря. Навіть після успішної операції поранені мають великий ризик отримати ускладнення - сепсис, перитоніт, гангрену", - пише Денысова.

У таких умовах багатьом допомогти не можуть попри те, що медики працюють цілодобово без відпочинку. Лікарів і медсестер не вистачає, серед них також є поранені й убиті.

"Пораненим необхідна термінова евакуація", - наголосила Людмила Денысова.У Маріуполі поранені залишаються без ліків. Госпіталь на межі виживання

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає надати доступ до Маріуполя для безпечної евакуації цивільних та поранених військових. У тому числі із території заводу "Азовсталь".

Ткож ми повідомляли, Росія не підтвердила режим припинення вогню щодо евакуації українців з Маріуполя.

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