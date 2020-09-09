У Маріуполі проведуть превенцію диверсій, громадян просять залишатися вдома

В Маріуполі штаб операції Об'єднаних сил 10 і 11 вересня буде проводити превентивні заходи протидії терористичним і диверсійних загрозам. Мешканців міста просять не залишати свої будинки без необхідності.

Про це повідомили в штабі ООС.

У разі переміщення в інші райони міста громадяни повинні мати при собі документи, що підтверджують особистість.

"Командування операції Об'єднаних сил закликає жителів міста не залишати без необхідності свої будинки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо", - повідомили в штабі.

У разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійних груп бойовиків в ООС закликали звертатися в Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях - 0629-52-53-94, а також в управління поліції в Донецькій області - 102, 0629-51-98-01.

Нагадаємо, днями суд засудив до 10 років в'язниці бойовика, який готував диверсію на хімзаводі в Сєвєродонецьку.

Також повідомлялося, що на початку серпня у Луганській області намагалися підірвати газопровід, вибухівку вдалося ліквідувати.