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У Маріуполі пригрозили закрити заклади з невакцинованими від COVID працівниками

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Маріуполь, Вівторок 17 серпня 2021 22:48
У Маріуполі пригрозили закрити заклади з невакцинованими від COVID працівниками Фото: у Маріуполі можуть закрити заклади через нещеплених від COVID співробітників (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Маріуполі можуть закрити заклади і ринки через нещеплених працівників. Влада міста попередила підприємців, що вакцинація персоналу - це гарантія подальшої роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу голови міста.

"Цього року, якщо персонал не буде вакцинований, то підприємства сфери обслуговування і ринки будуть закриті. Оскільки, в першу чергу, це небезпечно для відвідувачів", - сказав мер Маріуполя Сергій Орлов на зустрічі з підприємцями.

Він підкреслив, що на сьогодні вакцинація від коронавірусу - це єдина можливість захисту від інфекції. "Ключове - це гарантія подальшої роботи ваших закладів", - резюмував Орлов.

Директор Департаменту охорони здоров'я міста Андрій Ремпель своєю чергою зазначив, що міська влада готова організувати виїзні бригади медиків на підприємства і ринки для вакцинації працівників.

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Маріуполь Коронавірус Вакцинація
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