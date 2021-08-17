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В Мариуполе пригрозили закрыть заведения с невакцинированными от COVID работниками

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Мариуполь, Вторник 17 августа 2021 22:48
В Мариуполе пригрозили закрыть заведения с невакцинированными от COVID работниками Фото: в Мариуполе могут закрыть заведения из-за непривитых от COVID сотрудников (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Мариуполе могут закрыть заведения и рынки из-за непривитых работников. Власти города предупредили предпринимателей, что вакцинация персонала - это гарантия дальнейшей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы города.

"В этом году, если персонал не будет вакцинирован, то предприятия сферы обслуживания и рынки будут закрыты. Поскольку, в первую очередь, это опасно для посетителей", - сказал мэр Мариуполя Сергей Орлов на встрече с предпринимателями.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса - это единственная возможность защиты от инфекции. "Ключевое - это гарантия дальнейшей работы ваших заведений", - резюмировал Орлов.

Директор департамента здравоохранения города Андрей Ремпель в свою очередь отметил, что городские власти готовы организовать выездные бригады медиков на предприятия и рынки для вакцинации работников.

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Мариуполь Коронавирус Вакцинация
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