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У Маріуполі окупанти захопили у полон моряків ліберійського вантажного судна

Фото: у Маріуполі окупанти взяли у полон моряків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у Маріуполі взяли у полон екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у полон окупантів також потрапила дружина капітана. Всього на борту корабля були 18 українців та 1 громадянин Єгипту. Зв’язку із екіпажем немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно у порту Маріуполя.

За попередніми даними, їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька. Проте наразі точне місцезнаходження екіпажу - невідоме.

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, що раніше у Маріуполі окупанти запропонували екіпажам суден "евакуацію".

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